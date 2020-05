Si è tenuto un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici presenti nel territorio comunale di Alatri convocata dall’assessore alla P.I. Tommasina Raponi per affrontare le varie problematiche che interessano le istituzioni scolastiche in questo periodo di emergenza Covid 19. All’incontro hanno partecipato Annamaria Greco – IIS “S. Pertini”; Angelo Urgera Ist. Comprensivo 2; Raffaella Carrubba Ist. Comprensivo “E. Danti”; Simona Scarsella Ist. Magistrale “L. Pietrobono”; Francesca Varriale e Roberta Pietrobono per l’Ist. Comprensivo Alatri 1. Si è trattato di un primo momento di confronto dal quale è scaturita la necessità di creare una cabina di regia permanente finalizzata a prefigurare tutti gli scenari in vista della riapertura delle scuole il prossimo mese di settembre.

La discussione proseguirà non appena usciranno le linee guida del Ministero dell’Istruzione che detteranno le condizioni per la riapertura in sicurezza degli istituti scolastici. Tra le tematiche che dovranno essere discusse, oltre alla organizzazione degli spazi ed alla sanificazione ed igienizzazione degli stessi, di estrema importanza sarà il tema del trasporto pubblico e scolastico, qualora si dovessero differenziare gli orari di ingresso ed uscita degli studenti. Alcune importanti indicazioni sono già contenute nella ordinanza regionale emanata dal Presidente della Regione Lazio lo scorso 30 aprile, ma sicuramente altre questioni emergeranno nei prossimi giorni.

L’importanza e la complessità del tema, afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, necessita di un organismo che affronti nel dettaglio i problemi ed assuma le decisioni da attuare. Per questo ringrazio i dirigenti scolastici della immediata disponibilità manifestata nella adesione alla proposta di istituzione della cabina di regia. La cabina di regia si farà carico di convocare o ascoltare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel mondo della scuola. I gestori dei servizi di trasporto, refezione ed assistenza, gli istituti privati presenti nel territorio, nella consapevolezza che è obiettivo comune quello di garantire l’attuazione del diritto allo studio in piena sicurezza per gli studenti e le loro famiglie.

Nella riunione è emersa la possibilità di fornire un servizio per gli studenti del territorio, anche universitari, che sono sprovvisti del collegamento internet. I dirigenti che ne hanno la possibilità, metteranno a disposizione degli spazi per consentire a chi ne farà richiesta di potersi collegare per sostenere esami o svolgere la didattica a distanza. Le modalità di accesso a questa opportunità verranno dettagliate nei prossimi giorni. Infine, l’assessore Raponi ha portato a conoscenza dei dirigenti della istituzione di un fondo di emergenza destinato alle scuole con una dotazione iniziale di 10.000 euro.

Redazione Alatri