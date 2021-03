“Sono ormai undici giorni che siamo in zona rossa – ha affermato il sindaco Angelo Veronesi – Purtroppo non si notano miglioramenti. Come oggi, ordinariamente si registrano circa 20 (venti) nuovi casi di positività sul territorio comunale e siamo così giunti a 295 casi in totale; tantissimi. Ciò sta a significare che non si stanno osservando le regole basilari di isolamento, anche nell’ambito familiare, in caso di sospetto contagio al virus Covid-19. Vi esorto fino alla noia, non uscite, state in casa ed utilizzate anche in ambito familiare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Mi arrivano notizie che qualcuno va in giro. Sul territorio non si passeggia, non si fa footing di questi tempi. Fate attenzione per favore. Uscite solo in caso di comprovata necessità, per motivate esigenze lavorative, di salute e per estreme situazioni. Ecco, mi raccomando, rispettiamo le regole, vogliamo tornare tutti alla normalità prima possibile. Rinnovo l’appello alle Forze dell’Ordine per una più incisiva sorveglianza del territorio applicando, ove ne ricorrano le necessità, ogni provvedimento previsto dalla normativa di settore. A tutti i concittadini positivi al virus, sia quelli in isolamento a domicilio, che quelli ricoverati presso le strutture ospedaliere, vanno i miei più sinceri auguri di una piena ed immediata guarigione ed un forte abbraccio fraterno. La mia situazione di salute è in miglioramento, sono a casa in isolamento e seguo, con l’attenzione di sempre, tutte le vicende ed i risvolti di pertinenza, interagendo con tutte le figure professionali coinvolte ed a tutti i livelli. Fiduciosi ce la faremo”.

Redazione Digital