“Abbiamo sostenuto sin dagli inizi la mobilitazione delle sardine, movimento nato in occasione degli ultimi appuntamenti elettorali – ha affermato Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone – Una scossa positiva, che ha coinvolto tanti cittadini, che ha stimolato la partecipazione e il confronto. Un mondo al quale abbiamo sempre guardato con estremo interesse. Non è questo, però, il modo corretto per gettare le basi per un nuovo centrosinistra che metta al centro lavoro, scuola, ambiente ed Europa. Il principio inderogabile per il dialogo, che il Pd dovrà necessariamente perseguire rivolgendosi alla società civile e alle migliori energie del Paese, è il rispetto. Per questo trovo sbagliata la definizione “Pd, marchio tossico” di Santori, in una intervista odierna. Il Partito democratico non è perfetto, ma conta migliaia di amministratori, militanti e dirigenti che ogni giorno, con passione, lavorano al servizio delle comunità. Persone impegnate a dare il proprio contributo anche nella fase drammatica che stiamo vivendo. Ci vorrebbe maggiore accortezza nei giudizi e più rispetto, appunto, verso la nostra comunità”.

