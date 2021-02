Zona rossa, a Torrice tutto chiuso posti di blocco e pattugliamenti.

Sul territorio comunale numerosi posti di blocco. Controlli a tappeto. Non si entra e non si esce se non comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

Zingaretti ha firmato ieri l’ordinanza che istituisce la zona rossa a Torrice. A causa della forte incidenza e presenza della variante inglese il provvedimento avrà durata 14 giorni.

Redazione Digital