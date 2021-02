di Fabio Paris

Continuano gli episodi di furti presso le abitazioni in zona Cartiera-Quarto a Ferentino. I cittadini del luogo, estenuati dai continui tentativi da parte dei malviventi, sono scesi in strada ad aspettare l’intervento delle forze dell’ordine. Un fenomeno, quello dei furti nel quartiere, che da tempo caratterizza e sconvolge le vite dei residenti. Non è la prima volta, infatti, che il quartiere è obbligato a mobilitarsi in ronde e pattugliamenti della zona. Innumerevoli le lamentele anche sui social, dove i cittadini hanno richiesto un maggior presidio da parte dei militari dell’arma. Richieste di attenzione all’accaduto anche per il primo cittadino di Ferentino. Un inizio d’anno alquanto difficile, tra gli strascichi del Covid-19, per la zona che è stata bersagliata da numerosi episodi ed alcune vittime. Si aggiunge ora, oltre l’emergenza sanitaria che non accenna a diminuire, anche il pericolo dei furti.

Redazione Digital