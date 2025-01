Yacht & lusso, comandanti hostess e steward di bordo ecco i corsi

Yacht & lusso: ingredienti per chi decide di scegliere i corsi di diporto e service manager. Ovvero come diventare comandanti di queste barche da sogno e come essere hostess e steward di bordo di imbarcazioni di personaggi famosi e vip internazionali. E’ il futuro degli allievi dell’ITS Academy G. Caboto che stanno frequentando i corsi di formazione e hanno già affrontato il primo e il secondo imbarco. Ma, come tutti i periodi importanti della vita, questa fase è stata immortalata in una bellissima foto ricordo: un’immagine speciale fatta anche di grafici e ‘torte’ che raccontano e verificano le varie competenze acquisite e i giudizi raccolti.

“L’idea di elaborare un questionario per capire punti di forza ed eventuali criticità sulle quali migliorare – spiega Pasquale Rivetti, Direttore Didattico dell’ITS Academy Caboto – è venuta per stilare i punti più importanti per valutare gli imbarchi e avere un giudizio sulle varie capacità e competenze dei ragazzi e delle ragazze imbarcate. Ci sembra utile e importante capire come migliorare, su cosa puntare per far sì che i nostri allievi ottengano tutte le migliori possibilità di imbarco e di lavoro futuro”.

E quando l’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze del mondo del lusso e’ importante cogliere tutte le sfumature e sapere anche anticipare le novità e le richieste.

“Ero un po’ spaventato dall’imbarcare un ragazzo che mai prima aveva fatto questo lavoro – spiega l’armatore Salvatore d’Amico che ha da subito appoggiato il progetto e imbarcato gli allievi – ma grazie alla formazione erogata dall’ITS Academy Caboto mi sono dovuto ricredere. Il ragazzo che ha lavorato con noi tutta la scorsa estate ha potuto mettere in pratica ogni giorno quello che aveva imparato in accademia. Credo che l’ITS sia per i ragazzi un vero acceleratore professionale infatti mentre da un lato ne cura la formazione garantendo che quando arrivano a bordo alla prima esperienza sono già formati dall’altro garantisce che al loro inserimento nel mercato del lavoro siano tutelati grazie all’attenzione che l’ITS pone nel selezionare le barche su cui andranno a lavorare. Il primo stage a bordo permette loro di toccare con mano il mondo del lavoro dopo le ore di lezione e di pratica presso la base di Gaeta”.

Anzi l’ITS Caboto sta cercando proprio nuovi armatori e comandanti che possano collaborare con l’Academy e ai quali affidare i ragazzi per gli imbarchi durante il corso. Un’opportunità importante e interessante per tutti: chi fosse interessato può scrivere a diporto@fondazionecaboto.it e mettersi in contatto con l’ITS.

Arrivando ad analizzare da vicino la foto finale degli imbarchi di ragazzi troviamo molti dettagli che hanno ottenuto ottimo e pochi che segnano invece i particolari da ritoccare.

“Siamo molto soddisfatti – prosegue Pasquale Rivetti – perché i giudizi hanno evidenziato i punti di forza: buona propensione al sacrificio; voglia di imparare e di fare sempre meglio. Per noi questo è importante e lo reputiamo un fiore all’occhiello della nostra formazione. Deve invece essere incrementata e perfezionata la conoscenza delle lingue”.

In base alle criticità riscontrate, si sta lavorando per incrementare la capacità di gestire le situazioni sotto stress, soprattutto in fase di manovra, ed è stato inserito un modulo per migliorare le competenze nell’utilizzo del VHF. Inoltre, insieme al dipartimento di Inglese si è attuata una modifica al piano di studi in funzione delle esperienze e dei report raccolti.

Per comandanti del diporto e hostess e steward di bordo infatti il mondo è internazionale e gli imbarchi sono ovunque e portano i ragazzi a lavorare e a vivere in tutti i mari e a tutte le latitudini… Gli imbarchi di questi corsi sono stati in Europa e nei mari più esclusivi d’Italia e del mondo.

Altro punto importante è quello di sapersi rapportare con personaggi importanti e conosciuti. I ragazzi dell’ITS Academy G. Caboto hanno lavorato sullo yacht di famosi allenatori, di giornalisti, di personaggi del jet set italiano ed internazionale e una ragazza si è imbarcata sullo yacht di un emiro. Una grande opportunità ma anche una occasione da non sprecare e da superare a pieni voti. E così e ‘stato. E quali sono le novità in arrivo?

“Sono corsi che stiamo potenziando ancora – aggiunge Pasquale Rivetti – perché sono una carta importante per il futuro. Quella del lusso e’ una nicchia molto interessante e con grandi potenzialità. Approfondiremo la conoscenza delle lingue, la comunicazione e la capacità di gestire al meglio le relazioni a bordo. Poi ancora più pratica nelle esercitazioni marinaresche. L’obiettivo è fare sempre di più e fare sempre meglio”. Nuovi orizzonti da esplorare a bordo di super yacht in navigazione in tutto il mondo… sempre con il vento in poppa.

