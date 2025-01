Giubileo, valorizzazione Ciociaria con Alatri Anagni Ferentino Fiuggi e Veroli

«Grazie alla sinergia con l’assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre, quest’oggi si è tenuto in Regione Lazio un importante incontro con i sindaci e delegati dei Comuni dell’area più settentrionale della Provincia di Frosinone, contraddistinti dalla presenza di un rilevante patrimonio storico, monumentale e religioso – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Mi riferisco ad Alatri, Anagni, Ferentino, Fiuggi e Veroli, centri ricchi di storia caratterizzati dalla presenza in essi di mura poligonali, fortificazioni precedenti la fondazione di Roma. Con i rappresentanti di queste cittadine abbiamo discusso delle opportunità presenti e delle iniziative da introdurre in occasione del Giubileo 2025. Riteniamo infatti che, nella consapevolezza del valore e dell’importanza storica del territorio regionale del Lazio preso nella sua interezza, il Giubileo rappresenti un’importantissima occasione di promozione e di valorizzazione non solo per la città di Roma, ma anche per le province del Lazio, con particolare riguardo ai comuni ricchi di tradizione storica. Per tale ragione abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere i sindaci dell’area nord della Provincia di Frosinone, più facilmente collegabili con la Capitale, per ragionare insieme sulle iniziative da concretizzare per presentare, in occasione di un evento storico quale il Giubileo, un’offerta territoriale che garantisca la giusta visibilità alle più rilevanti bellezze del nostro territorio. A tal proposito, oltre all’assessore Baldassarre, ringrazio Marco Vincenzi, responsabile della struttura degli Investimenti per il Giubileo del Campidoglio per la preziosa collaborazione in questo progetto e tutti gli amministratori locali intervenuti. La loro presenza è la conferma di come, attraverso un buon gioco di squadra, si possano avviare importanti percorsi che abbiano al centro la valorizzazione di tutta la nostra regione».

Redazione Digital