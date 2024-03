Wrestling in Ciociaria, lottatori sul ring ecco tutto il programma

“Il prossimo 24 marzo appuntamento con Lotta per Frusna: Breakthru – ha affermato Diego Piacentini – Sarà un evento di livello internazionale come mai visto prima in provincia di Frosinone quello organizzato dalla Italian Wrestling Association. L’appuntamento è fissato per questa domenica al Palasport Tecchiena di Alatri, in una giornata di stop della serie A di calcio, a partire dalle 16.30, dove giganti, pesi leggeri e personaggi pittoreschi si sfideranno sul ring con lo scopo di intrattenere grandi e piccini offrendo uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. La contesa principale è costituita sicuramente dall’incontro valido per il titolo italiano IWA, nel quale l’americano Jordan Oliver, stella nascente del wrestling mondiale, tenterà di strappare la cintura all’italianissimo Karim Brigante, per la quarta volta campione e tra i pochi Italiani ad aver lavorato con sigle storiche del wrestling come la WWE e la NWA. Tutto il programma si preannuncia di grandissimo livello, come testimoniato dalla sfida tra le due coppie migliori d’Italia: Brixia Bone Breakers vs Roman Dinasty o dalla presenza dei migliori lottatori italiani ed europei, tra i quali merita sicuramente un occhio di riguardo Flowey Queen, reginetta del ballo e vera icona di stile ed eleganza ma anche di astuzia. Motivo ulteriore per esserci è la presenza del frusinate Nicholas Fedeli, formato dalla Scuola Wrestling Frosinone IWA e pronto a mostrare tutto il suo talento. Siamo orgogliosi di presentare qui in provincia di Frosinone un evento del genere. Ci lavoriamo da Settembre,per offrire il miglior spettacolo possibile. Siamo certi che il pubblico risponderà ed insieme scriveremo una pagina di storia in Italia per questo sport/spettacolo. I biglietti, a partire da soli 10 euro, sono disponibili via whatsapp al numero 3348746722 o lo saranno direttamente domenica in biglietteria dalle 15.45”.

Redazione Frosinone