Wrestling in Ciociaria, lottatori sul ring ecco tutto il programma

“Il prossimo 26 Gennaio alle 16 presso il palazzetto dello sport Tecchiena di Alatri il grande appuntamento – hanno affermato gli organizzatori – Un evento molto importante quello in programma che vedrà la Italian Wrestling Association di Frosinone affrontare la Valor Wrestling, in rappresentanza della Scozia e del resto d’Europa. Giganti del ring,lottatori mascherati misteriosi, pesi leggeri e wrestlers tecnici sono pronti a dare spettacolo e a catapultare gli spettatori nel fantastico mondo del professional wrestling. Negli incontri principali della rassegna il campione frusinate Nic Fedeli difenderà il suo titolo Rising Star dall’assalto del casertano Omar Prince,reduce da un trionfale tour negli Stati Uniti e il romano Karim Brigante,detentore del titolo massimo della Pro Wrestling Roma,se la vedrà con il viscido scozzese Lou King Sharp. Non mancheranno altri spunti d’interesse come la presenza del gigante del ring Christian Gladio,con oltre due metri di altezza e imponenza o la sfida inedita tra i luchador mascherati Artemisio Jr e l’idolo delle masse Uragano Nero, venezuelano ormai trapiantato a Veroli. Molto altro verrà svelato nei prossimi giorni,ma risulta confermata anche la presenza di due volti storici del wrestling italiano come Flavio Augusto e Dave Blasco,che assieme compongono la Roman Dinasty, nonché dell’EPW Silver Champion,il demone Luke Astaroth. I biglietti per questo fantastico evento sono disponibili via whatsapp al 3348746722 e lo saranno anche in biglietteria, dalle 15,30, domenica 26 gennaio al Palasport Tecchiena di Alatri, a partire da soli 10 euro”.

Redazione Digital