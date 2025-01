Pensione a 68 anni dipendenti pubblici a 70, ecco le nuove regole

Con l’adeguamento dei requisiti per la pensione all’aspettativa di vita, nel 2040 l’uscita da lavoro potrebbe avvenire dopo tredici mensilità in più rispetto alla soglia attuale: quindi, a 68 anni a un mese invece che a 67. È questo secondo l’aggiornamento della Ragioneria generale dello Stato (modellate sullo «scenario demografico Istat – mediano base 2023»).

Nelle pubbliche amministrazioni, addirittura, i migliori dipendenti – valutati da un giudizio sulla performance – potranno essere trattenuti in servizio fino a 70 anni, a patto che l’ente per cui lavorano abbia certificato nei documenti di programmazione (il «Piao», Piano integrato di attività e organizzazione) sussistenza, dimensione e durata delle esigenze organizzative che per legge ritardano la previdenza. Tornando ai calcoli di Rgs, tra 15 anni la soglia di contribuzione per accedere alla pensione anticipata svincolata dall’età sarà di 43 anni e 11 mesi di contribuzione per gli uomini e 42 anni e 11 mesi per le donne, contro gli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Già nel 2027, però, potrebbe scattare il primo aumento della soglia previdenziale, sempre per aspettativa di vita. A meno che il governo non decida di congelare temporaneamente l’adeguamento (al momento lo è fino al 2026), secondo la Ragioneria i requisiti crescerebbero di tre mensilità: età pensionabile a 67 anni e tre mesi, mentre quella contributiva a 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e un mese per le donne.

Peraltro, secondo gli stessi criteri legati all’aspettativa di vita, nel 2051 andremo in pensione a 70 anni. Il report di Rgs, come illustra il Sole 24 Ore, fa delle stime basandosi sul «quadro macroeconomico sottostante al Piano strutturale di bilancio di medio termine (Psbmt) 2025-2029 e delle revisioni statistiche ai conti economici nazionali rilasciate da Istat nel settembre 2024, nonché delle più recenti previsioni demografiche Istat formulate nell’ambito dello scenario di lungo periodo». Da qui si evince che nel 2070 la speranza di vita arriverà a 85,8 anni per gli uomini e a 89,2 per le donne, con un incremento rispettivamente di 4,7 e 4 anni rispetto al 2023. Addirittura, nel 2080 crescerà fino a 5 e 4,5 anni in più: 86,1 per gli uomini e 89,7 per le donne. Tornando ai nostri giorni, il pensionamento «prolungato» a 70 anni per i dipendenti considerati «eccellenti» del servizio pubblico, introdotto dalla Manovra, sta facendo molto discutere.

Il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo, ha firmato una direttiva che spiega nel dettaglio la normativa. «È particolarmente importante nell’ambito dell’attuale fase di consistente ricambio generazionale, tuttora in corso — ha ribadito —, dal momento che consente di affiancare ai nuovi assunti il personale che è già in possesso di un adeguato bagaglio esperienziale, che altrimenti rischia di andare perduto». La legge, poi, si può applicare anche a «esigenze funzionali non diversamente assolvibili», ma a delle condizioni. Intanto, i documenti di programmazione devono indicare il tipo di necessità e la sua durata; dopodiché l’amministrazione sceglierà chi trattenere secondo due criteri: la valutazione (solo a chi la performance è stata giudicata ottima o eccellente) e secondo una quota pari o inferiore alle capacità di assunzione dell’ente. corriere.it