Vittime sul lavoro in Ciociaria, “Occorrono investimenti sulla sicurezza”

“A Piedimonte San Gernamo per la 73ª edizione della Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro promossa dall’Anmil Frosinone in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gioacchino Ferdinandi – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La mia presenza qui oggi non è un caso, sono venuta per prendere un impegno: ho già preparato una mozione che depositerò domani in consiglio regionale del Lazio affinché si dia attuazione alla normativa regionale attraverso l’adozione del Piano Strategico per la Sicurezza e un forte investimento sulla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie per questo importante momento dedicato al ricordo delle vittime ma anche alla consapevolezza della necessità di investire in sicurezza”.

Redazione Cassino