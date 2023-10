Frosinone, i gialloblu battono il Verona segnano i baby sudamericani

Il Frosinone batte 2-1 il Verona grazie ai suoi gioiellini sudamericani Reinier e Soulé. Sta pagando la strategia di mercato dei ciociari che hanno scelto di puntare sui giovani in cerca di rilancio. Nessuna squadra vanta più giocatori nati negli anni 2000 con almeno un gol segnato in questo campionato rispetto al Frosinone: tre (Soulé, Reinier e Monterisi), come il Napoli (Kvatarskhelia, Raspadori e Gaetano). Merito anche del tecnico Di Francesco, che proprio al Verona era stato esonerato in modo frettoloso due anni fa, per avere avuto il coraggio di inserirli in modo graduale, senza l’assillo della prestazione immediata. La classifica continua a sorridere al Frosinone che sale a 12 punti agganciando Monza e Lecce in settima posizione. gazzetta.it