Violenza sulle donne, Fratelli d’Italia e Lega Ferentino, rappresentati nella città gigliata dal consigliere comunale Maurizio Berretta e dagli esponenti di Lega Ferentino Maria Veronica Rossi, Patrizio Coppotelli, Valerio Fontecchia e di Fratelli D’Italia Ferentino Claudia Angelisanti (GN), lanciano un videomessaggio sui social per sensibilizzare la cittadinanza su tale argomento.

“Viviamo ancora in una società fatta di pregiudizi e stereotipi nei confronti della figura femminile ; temi come lavoro, politica, ruoli istituzionali sembrano realtà utopiche da poter raggiungere da parte delle figure femminili, se raggiunte con sacrificio e abnegazione sono sancite da innumerevoli e tangibili differenze di genere. Da questo deriva il nostro interessanento e impegno costante nei riguardi delle donne, dei loro diritti e della loro salvaguardia soprattutto in questo periodo così complesso dove non vi è poi molto spazio su tematiche che non comprendano riferimenti espliciti alla pandemia da Covid-19 ancora in itinere, si veda il crescente numero di vittime di femminicidio negli ultimi due anni, dalle violenze domestiche alle violenze psicologiche ad esempio eterogenei episodi di stalking, fatti più o meno gravi che interssano purtroppo la nostra quotidianità.

A tutte le donne pertanto – concludono – va il nostro appello di abbattere il muro della paura, del silenzio e l’invito a denunciare senza remore atti più o meno gravi di violenza fisica e psicologica, che può essere rintracciata in numerose scene di vita ordinaria”.

Redazione Digital