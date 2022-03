Violenza sulle donne, in Ciociaria brochure “Questo non è amore”

Oggi pomeriggio, in occasione della “Giornata internazionale della donna”, la Polizia di Stato nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, e’ presente nel capoluogo per sensibilizzare sulla tematica della violenza di genere, con l’obiettivo di esprimere vicinanza e sostegno alle donne vittime di maltrattamenti, sia fisici che psicologici.

A bordo di una postazione mobile della Polizia di Stato, affiancata dal Fullback, personale specializzato della Questura di Frosinone ha distribuito un opuscolo realizzato appositamente per la comunicazione delle attività realizzate e dei diversi canali attraverso cui le donne vittime dei reati di genere possono chiedere aiuto, oltre a denunciare i loro persecutori.

L’occasione ha rappresentato un momento di ascolto e di confronto, oltre che di informazione e sensibilizzazione in chiave preventiva, affinché le donne vittime di violenza siano a conoscenza degli strumenti a disposizione per la loro tutela.

Redazione Frosinone