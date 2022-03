Frosinone, premiazione concorso “La donna come essenza della scrittura”

Si terrà lunedì 14 marzo la premiazione del concorso “La donna come essenza della scrittura”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del Capoluogo, con la partecipazione del II, III e IV comprensivo. Al fine di limitare il numero di persone presenti, la commissione si recherà nei plessi per premiare i ragazzi, nel rispetto delle misure di sicurezza.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Frosinone, coordinato da Valentina Sementilli, in collaborazione con i dirigenti scolastici e i docenti, è divisa in quattro sezioni: composizione scritta, poesia, lettera e arte. Il concorso ha come finalità l’avvicinamento degli studenti al mondo dell’espressione artistica prendendo spunto dal tema dell’universo femminile, promuovendo così la partecipazione diretta ed attiva e offrendo una possibilità di espressione libera ed autentica che permetta di dare voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta dentro sé. La Commissione esaminatrice del concorso, formata dall’assessore Sementilli, Ombretta Ceccarelli, Alfio Borghese, Virginio Panici e Maria Luisa Greci, ha preso atto di tutti i lavori pervenuti dalle direzioni scolastiche ed ha stabilito i vincitori.

L’edizione 2022 è dedicata alla memoria di Carlo Galella, per la sua attività a favore dei giovani e delle scuole. Alla premiazione parteciperanno la moglie, Angela, e la figlia Stefania, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Frosinone.

Redazione Frosinone