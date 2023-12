Villaggio di Babbo Natale in Ciociaria, ecco tutto il programma

Il sindaco Gioacchino Ferdinandi e l’assessore alla cultura, Ermelinda Costa, presentano il calendario degli eventi di Natale che prenderà avvio l’8 dicembre con la tradizionale accensione delle luminarie, pomeriggio arricchito dall’allestimento del Villaggio di Babbo natale per i più piccoli mentre per le strade della città riecheggerà la musica della “Birband Band Street band” lungo un percorso musicale e gastronomico delle attività commerciali.

Si accenderanno le luci anche sull’albero della sicurezza allestito della fondazione Anmil in Piazza Municipio per tenere accesa l’attenzione sulla prevenzione sui luoghi di lavoro.

Sono tante le iniziative che l’amministrazione di Piedimonte San Germano ha organizzato per il periodo delle festività. Il 17 dicembre la I° edizione del Mercatino di Natale in località Ruscito organizzato dal locale comitato di quartiere che proseguirà per l’intera giornata arricchito dall’arrivo di Babbo Natale a cui i bambini potranno consegnare le loro letterine.

Gli appuntamenti per i più piccoli proseguiranno il 26 dicembre in Piazza Municipio ed il 30 dicembre nel centro storico della città. Un calendario impreziosito dalle note dei concerti che si terranno il 26 dicembre presso la Chiesa S. Maria Assunta con l’Ekoorchestra, il 30 dicembre nella Chiesa di San Nicola il concerto del Coro Polifonico S.S. Maria di Piternis ed il 5 gennaio il concerto del maestro Mariotti.

“Il Natale segna sempre un momento importante – ha affermato il sindaco Ferdinandi – per la nostra comunità e le nostre famiglie. Nella realizzazione del calendario degli eventi natalizi si è voluto puntare sui bambini, cultura, tradizioni e atmosfera natalizia. Un mix di eventi rivolto a tutte le fasce di età, dai bambini agli adulti, che allieteranno le prossime festività non solo in centro ma sull’intero territorio comunale”

“Un ringraziamento – ha aggiunto l’assessore Costa – va rivolto in particolare alle associazioni, comitati di quartiere, attività commerciali e Pro Loco che anche in quest’occasione hanno collaborato in sinergia con l’amministrazione comunale per realizzare un calendario ricco di eventi e pieno dei valori di aggregazione e condivisione che animano la nostra comunità”.

Redazione Digital