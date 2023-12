Frosinone, servizi sociali 300mila euro agli anziani e ai minori

Servizi sociali: la giunta Mastrangeli ha disposto il potenziamento del settore, destinando quasi 300.000 del Fondo Solidarietà Comunale in favore di anziani e minori e al rafforzamento delle figure professionali specialistiche.

“Una città solidale, accogliente e inclusiva, deve dare risposte più incisive dove maggiori sono i bisogni – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione, con l’assessorato al welfare di Fabio Tagliaferri, lavora quotidianamente per mettere le persone al centro e valorizzare il loro progetto di vita. L’obiettivo è la prevenzione del bisogno, l’integrazione degli interventi e il rafforzamento dei servizi, a beneficio della collettività”.

“L’assessorato del welfare e delle fragilità sociali risponde, ogni giorno, ad una domanda di servizi, da parte delle singole persone e delle famiglie, sempre più diversificata – ha aggiunto l’assessore Fabio Tagliaferri – è importante, dunque, mettere in atto ogni intervento per rafforzare il settore. L’incremento della dotazione del Fondo Solidarietà Comunale, inserito nel Dpcm del 13 giugno scorso, pari a 280.319,86 euro, sarà destinato al potenziamento della coprogettazione in favore di anziani over 75, ad azioni di sostegno ai bisogni speciali dei minori, tra cui l’inserimento in strutture a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e al rafforzamento di figure professionali specialistiche, per l’erogazione dei servizi”.

