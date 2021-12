“È l’evento che tutta la Ciociaria ha chiesto di replicare, e l’amministrazione vi ha accontentati. Sarà un Natale pieno di magia a Falvaterra, con gli eventi che saranno accompagnati dalla cornice del primo ed originale videomapping a tema natalizio della provincia di Frosinone. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’amministrazione comunale porterà grandi e piccini dentro uno spettacolo unico in tutta la Provincia: gli amministratori assicurano che si tratta di una proiezione ancora più suggestiva di quella dello scorso anno. In programma già tre eventi da segnare in rosso sul calendario, tutti a partire dalle 18 e con aperitivi e food a tema che accontenterà i bambini e gli adulti: il 23 dicembre, il 30 dicembre e il 6 gennaio. Il 23 inaugurazione con Babbo Natale; il 30 dicembre sciabola di fine anno; il 6 gennaio ‘La Befana vien di notte, sale in moto dalle grotte’.

Tre eventi imperdibili, anche se l’amministrazione comunale promette ulteriori sorprese. Il videomapping sarà proiettato tutti i giorni dalle 18:30 alle 23:30 dal 18 dicembre al 6 gennaio in Piazza Umberto I. Gli eventi sono organizzati grazie alla Regione Lazio, n.p. della consigliera Sara Battisti, alla Banca Popolare del Cassinate, n.p. del presidente Vincenzo Formisano, in collaborazione con la Bottega Coquinaria”. Lo comunica l’amministrazione di Falvaterra.

Redazione Digital