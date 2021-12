‘Il teatro è una scuola di emozioni’ ha dichiarato Paolo Crepet e l’Istituto Comprensivo Veroli 2 condivide pienamente incentivando e promuovendo ogni esperienza educativo-didattica che permetta di lavorare con le emozioni, che costituiscono uno strumento imprescindibile di conoscenza di sé e dell’altro.

Le intraprendenti insegnanti delle classi I A e I B del plesso ‘Don Andrea Coccia’ (Luigina De Caris, Maria Grazia Dell’Unto, Egeziaca Mastrantoni, Serena Pironi, Greta Reali e Ginevra Rotondo) hanno promosso la ‘Giornata delle emozioni’.

I piccoli alunni sono stati coinvolti in attività interdisciplinari e sono stati gli attori di una delicata storia: hanno interpretato dei bruchi pelosetti che si sono trasformati in bellissime farfalle, capaci di librarsi nell’aria per esprimere appieno le loro potenzialità.

I giovanissimi interpreti si sono ‘emozionati’ nel rappresentare l’evoluzione di Lalla, la farfalla: hanno drammatizzato il racconto e rappresentato in un grazioso segnalibro la protagonista, che è anche diventata la mascotte delle due classi.

Tutti gli artisti si sono talmente entusiasmati durante lo svolgimento delle diverse attività presentate, che le insegnanti hanno pensato di incentrare il ‘Progetto teatro’, che a fine anno scolastico dovrebbe culminare con una rappresentazione canoro-coreografica, sul percorso di crescita della farfalla Lalla e, naturalmente, di questi piccoli-grandi attori. Prossimamente… vi emozioneremo ancora”. Lo comunica l’Istituto Comprensivo Veroli 2.