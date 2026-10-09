Veroli, walk for the cure contro il tumore al seno. Prevenzione e raccolta fondi per la ricerca. Il prossimo 11 ottobre in piazza Mazzoli alle 9. Inizio manifestazione alle 9,30. Gli interessati potranno prenotare e ritirare la maglietta dell’evento presso la Pro loco. Donazione minima 10 euro per contribuire ai progetti Komen Italia. “Non è solo una camminata – ha affermato Marta di Palma, presidente associazione Le ciociare – È un messaggio che attraversa tutta la Ciociaria. È la Walk for the Cure itinerante: un progetto in collaborazione con Komen Italia, per parlare di prevenzione, sensibilizzare e sostenere le donne che affrontano il tumore al seno”.

Il prossimo 18 ottobre walk for the cure a Paliano, il prossimo 24 ottobre a Giuliano di Roma e il prossimo 25 ottobre a Frosinone. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital