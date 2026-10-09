Europa, necessario sistema di normazione solido e non frammentato

La Commissione europea ha pubblicato la proposta di revisione del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. Sebbene CEN e CENELEC sostengano l’obiettivo di rendere la normazione europea più rapida ed efficace, diversi elementi della proposta rischiano di indebolire proprio quel sistema che si intende migliorare. La riforma infatti dovrebbe tendere a rafforzare, e non frammentare, questo sistema che l’Europa si è data e che ne sorregge la forza e la competitività. Da decenni questo modello di partenariato pubblico-privato indipendente e basato sul consenso riunisce industria, PMI, autorità pubbliche, consumatori, ricercatori e parti interessate della società civile attraverso la partecipazione a livello nazionale. Ha garantito la sicurezza, l’interoperabilità e la fiducia necessarie alle imprese per innovare e operare all’interno del Mercato Unico. Si tratta di un modello che consente inoltre alle competenze e alle tecnologie europee di contribuire agli standard internazionali e di competere a livello globale. Il dibattito legislativo dovrebbe pertanto concentrarsi su quattro priorità, al fine di mantenere il sistema europeo di normazione una risorsa solida e sostenibile per la competitività dell’Europa:1 il mantenimento dell’ indipendenza e dell’ affidabilità del sistema, 2 la riduzione intelligente dei tempi, 3 l’ evitamento di percorsi paralleli e della frammentazione facendo leva sulle strutture già esistenti,4 la sostenibilità, l’ affidabilità e la larghezza dell’accesso alle norme. CEN e CENELEC sostengono un accesso più largo alle norme, a condizione che vengano mantenuti un modello di finanziamento sostenibile, la tutela del diritto d’autore e garanzie per l’integrità e la tracciabilità del processo. Accogliamo con favore il riconoscimento, nella proposta, della necessità di proteggere le norme dall’estrazione massiva e indiscriminata dei dati in essa contenuti. aCEN e CENELEC sono pronti a collaborare in modo costruttivo con i decisori politici e le parti interessate per realizzare un sistema di normazione più rapido ed efficiente. La revisione del Regolamento (UE) n. 1025/2012 dovrebbe rafforzare gli elementi che rendono la normazione europea un fattore chiave per la competitività: indipendenza, consenso, partecipazione nazionale, sostenibilità finanziaria e applicazione globale.

Redazione Digital