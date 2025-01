Veroli, vende droga nella macchina arrestato noto spacciatore

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di Veroli, già censito in banca dati forze di polizia, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari, il primo giorno dell’anno, durante un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuato nel comune di Veroli, hanno proceduto a fermare un’autovettura con a bordo un giovane verolano che, a seguito di perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di tre involucri contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 2,30. A seguito di tale rinvenimento i Carabinieri eseguivano una perquisizione anche presso l’abitazione del fermato, rinvenendovi due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 150 grammi, unitamente a materiale utile al confezionamento dello stupefacente, due bilancini di precisione e cinque coltellini intrisi di sostanza stupefacente.

Terminati gli accertamenti, il 38enne veniva dichiarato in arresto e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida e del giudizio direttissimo, mentre lo stupefacente e l’ulteriore materiale rinvenuto venivano sequestrati.

Redazione Veroli