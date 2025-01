Ferentino, pioggia di euro infrastrutture ricarica elettrica

Ferentino si conferma protagonista nella transizione verso una mobilità sostenibile grazie al finanziamento regionale ottenuto per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il progetto del Comune è stato ammesso tra i selezionati in provincia di Frosinone, per un importo di 39.926,00 €, a conferma della capacità dell’amministrazione di intercettare risorse strategiche per il territorio.

Un traguardo per una Ferentino più sostenibile

Il sindaco Piergianni Fiorletta ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo finanziamento è un importante passo avanti verso una città più sostenibile e moderna. Ferentino continua a dimostrare di saper guardare al futuro con progetti di qualità che migliorano la vita dei cittadini e rispettano l’ambiente. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo.”

Il contributo degli uffici tecnici

Il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Alessandro Rea ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’apparato comunale: “Un ringraziamento particolare va al nostro ufficio tecnico, coordinato dall’ingegnere Carlo Perciballi, per la professionalità e la dedizione che hanno permesso di cogliere questa opportunità. Questo successo testimonia l’efficienza dell’amministrazione e la sinergia tra i vari settori.”

Numeri e obiettivi del progetto

Il finanziamento regionale, concesso nell’ambito di un Avviso Pubblico per infrastrutture di ricarica elettrica, ha messo a disposizione complessivamente 1.000.000,00 €, ripartiti tra le cinque province del Lazio. In provincia di Frosinone, Ferentino è uno dei Comuni finanziati, confermando il valore strategico del progetto presentato.

Grazie a questa opportunità, il Comune potrà coprire il 100% dell’investimento previsto. Le risorse saranno erogate in tre fasi: un anticipo pari al 30%, un acconto del 40% e il saldo finale alla conclusione dei lavori, in linea con le disposizioni regionali.

Verso una mobilità green

Con questo intervento, Ferentino si dota di un’infrastruttura all’avanguardia per incentivare l’uso di veicoli elettrici, migliorando la qualità dell’ambiente e promuovendo uno stile di vita più sostenibile. L’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno a cogliere nuove opportunità per rendere la città un modello di innovazione e rispetto per l’ambiente.

Redazione Ferentino