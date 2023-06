Veroli, una giungla all’ingresso del paese viale dello Chalet tutto abbandonato

di Cesare Novelli

Tutto abbandonato. Anche il viale dello Chalet è impraticabile, come il camminamento che giunge a San Leucio, il polivalente, il parcheggio multipiano, Prato di Campoli e chi più ne ha più ne metta.

Fino a qualche anno fa il viale dello Chalet era uno dei simboli del paese, richiamava intere generazioni, forestieri da ogni parte soprattutto durante l’estate quando i tavolini arrivavano alla curva dell’Eden. Oggi degrado diffuso. Rifiuti, sterpaglie, tavole da cantiere al posto della staccionata per molto tempo rimasta divelta, erbacce. La ghiaia un lontano ricordo. Lo stesso monumento alla pace, donato a titolo gratuito alla Città di Veroli dai fabbri che parteciparono alla Biennale del ferro battuto, imbrattato, danneggiato e dimenticato dagli amministratori che non conoscendo la storia del paese hanno deciso qualche anno fa di installare un altro, del tutto fuori contesto, in via Passeggiata San Giuseppe.

Questo scempio di fronte alla scritta “Veroli” inaugurata nei giorni scorsi su un muro di contenimento (sic). All’ingresso del paese perciò da una parte la scritta e dall’altra la giungla. Non si può continuare con questa gente. Per il bene di quel che resta del nostro paese.