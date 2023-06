Rotary, il presidente della Lega Serie B è socio onorario di Fiuggi

Conferito al presidente della Lega Serie B Mauro Balata lo status di socio onorario del Rotary Club Fiuggi. All’evento conviviale, che si è svolto presso l’Hotel Fiuggi Terme, coordinato dal presidente del Rotary Club Alessandra Di Legge hanno preso parte Pietro Caldaroni, Responsabile Government & Public Affairs ITA Airways, Federico Casinelli, match manager del Frosinone Calcio e l’ing. Carlo Longhi, responsabile per le infrastrutture della Lega B già arbitro internazionale, e ha avuto l’Etica e la Leadership quali temi principali di confronto. Proprio questi valori, associati alla promozione della legalità e di iniziative sociali sul territorio sono state le motivazioni che hanno portato l’associazione a conferire al presidente della Lega Serie B la spilla di socio onorario. Il presidente Balata svolge infatti una costante attività in linea con le azioni e i valori rotariani’. Balata si è detto onorato del riconoscimento e durante la serata sono state proiettate le decine di progetti istituzionali, campagne di sensibilizzazione e di supporto alle emergenze messi in campo in questi ultimi sei anni dalla Lega Serie B per volere del suo presidente e rivolti al Terzo settore. Nel corso della conviviale sui temi dell’Etica e della Leadership sono intervenuti i soci del Rotary Fiuggi Giorgio Ginolfi, Tonino Boccadamo, Anna Marsili e Silvia Parente, il Presidente dell’Interact Bonifax Michela Cecchetti con i soci Ilaria Patriarca, Giulietta Romiti e Alessandro Cofra e il presidente del Rotary Club Formia-Gaeta, Pasquale Ranucci. Da tempo la Leadership è oggetto di programmi specifici del Rotary International finalizzati a fornire un’istruzione di qualità nella conoscenza del Rotary e capacità di leadership ai Rotariani interessati a sviluppare la loro partecipazione e a ricoprire gli incarichi di club. Queste opportunità educative insegnano abilità che vanno a beneficio dei membri nella loro vita e nelle attività di servizio rotariano. Tra gli obiettivi del Presidente del RC Fiuggi Alessandra Di Legge e dei soci c’è quello di coniugare l’azione di servizio con la promozione del territorio e delle eccellenze di Ciociaria in ogni campo. Sono infatti del frusinate i giovani relatori della serata: Pietro Caldaroni, di Ita-Airways e Federico Casinelli del Frosinone Calcio, società con la quale il Rotary Fiuggi ha realizzato numerose attività di servizio. È fondamentale – ha dichiarato il presidente del Rotary della città termale Alessandra Di Legge – l’impegno di tutti per promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle nostre comunità e in quelle lontane e in ognuno di noi. Il Rotary di Fiuggi – che si appresta a celebrare i 50 anni di vita – è stato e sarà sempre in prima linea per raggiungere questi obiettivi, tra i quali, far conoscere ai nostri giovani i leaders che, in ogni campo, portano in alto il nome della Ciociaria, rendendoci sempre più orgogliosi di appartenere al nostro territorio.

