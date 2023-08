Veroli, un altro mutuo da pagare 500mila euro 15 anni di lavori il palazzetto non è finito resta chiuso

di Giorgio Mauti

Il consiglio comunale di Veroli ha deliberato, con voto contrario dei consiglieri di minoranza, un ulteriore finanziamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila euro) da reperire con accensione di mutuo per “miglioramento funzionale ed efficientamento energetico” del PalaCoccia. Ma da quanti anni si parla di ristrutturazione ed adeguamento della struttura? Da tanti. L’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori risale al 2008! Il primo lotto di lavori riguardava il periodo Ottobre 2011-Gennaio 2013. Oggi siamo ancora ai “miglioramenti funzionali ed agli efficientamenti energetici”. Forse l’efficientamento dovrebbe riguardare chi in questi anni ha amministrato la nostra “povera” Veroli! Tanto per dare un’idea dei tempi biblici verolani basti considerare che a Roma il Colosseo fu edificato in meno di 10 anni, da circa il 70 d.c all’80 d.c. Per non dire delle Terme di Diocleziano per le quali furono necessari 8 anni, dal 298 d.c al 306 d.c. E questo ultimo complesso termale si estendeva “soltanto” su una superficie di 13 ettari ovvero 130000 metri quadrati)! Considerati i mezzi e la tecnologia dell’epoca c’è solo da vergognarsi!