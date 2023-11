Veroli, tutto distrutto ecco le foto di quello che resta dello scivolo e dell’altalena al viale del peccato

“Presentato e inaugurato da certi amministratori come parco giochi – ha affermato un genitore che ha rapporti con l’ente comunale e che preferisce l’anonimato – Uno scivolo e un’altalena non sono un parco giochi. Uno scivolo e un’altalena sono uno scivolo e un’altalena. Non un parco giochi. Che coraggio. Per vedere dei parchi giochi devi andare nei comuni limitrofi. In questi mesi quanti bambini hanno frequentato il viale del peccato? Potrebbe sembrare un ossimoro. Il posto infatti è sempre stato ritrovo di adolescenti e non di bambini. Oggi è tutto distrutto. Dell’altalena è rimasto solo il telaio. Ho accompagnato mio figlio solo una volta ed è stata più che sufficiente. Pieno di rifiuti, cocci di vetro, resti di spinelli, potenzialmente molto pericoloso. Il viale del peccato è ridotto in condizioni degradanti. Non è un posto per bambini”.

Redazione Digital