È ufficiale, Quadrini candidato alle elezioni provinciali di Frosinone

Il prossimo 22 dicembre ci sarà il rinnovo del consiglio provinciale. In questi giorni, nel susseguirsi di riunioni, incontri e confronti, si discute sulle probabili candidature e sugli equilibri che i vari partiti stanno organizzando. Certa la posizione di Forza Italia, che torna ad essere, a tutti i livelli, un partito in forte espansione. “Forza Italia, nella nostra provincia, si conferma come una realtà chiara e definita in linea con il panorama del centrodestra italiano”. Quanto afferma il Presidente del Consiglio Provinciale e Presidente del gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini. “È oggettivamente un dato di fatto che il nostro partito sta cambiando passo infondendo negli elettori e negli iscritti una nuova fiducia. Siamo riusciti a dare un segnale di forte vicinanza al territorio, frutto di un lavoro sinergico e di grande impegno. In questo importante appuntamento – continua Quadrini – siamo pronti a giocare un ruolo decisivo. Personalmente, continuerò, come ho sempre fatto dal 2014, a portare avanti gli impegni presi con il territorio e a mantenere fede alla politica del fare e della concretezza che contraddistingue da sempre il nostro partito. Forza Italia – conclude Quadrini – oggi più che mai è protagonista indiscusso del futuro del nostro territorio, sempre più radicato e sempre più pronto ad accogliere le istanze che provengono dalle comunità della provincia”. Che Forza Italia possa giocare una partita importante nel panorama provinciale delle prossime elezioni sembra essere un dato accertato. Sulle candidature ci si sta ancora lavorando. Resta confermata quella di Gianluca Quadrini a capo della lista. “Stiamo definendo le liste e sicuramente verranno messe in capo le persone più capaci e a disposizione del partito. Siamo pronti a sostenere questa ennesima sfida da protagonisti. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno riponendo, giorno dopo giorno, fiducia in noi e soprattutto chi, consapevole del lavoro svolto e portato avanti in questi anni, non ha esitato a metterlo in evidenza”.

Redazione Digital