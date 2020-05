“Sosteniamo il progetto ‘Banca dei capelli’ – ha affermato Piergiorgio Fascina – Tagliamo una ciocca di capelli di determinate caratteristiche con la quale realizzare parrucche organiche e inorganiche da donare ai pazienti che lottano contro il cancro. Gesto di primaria importanza sociale che sensibilizza la comunità al tema oncologico”.

Piergiorgio Fascina

“Invitiamo pertanto parrucchieri e barbieri, appena apriranno i loro saloni, a raccogliere i capelli dei clienti – ha aggiunto Fascina – Lunghezza minima 27 centimetri, potranno essere naturali o tinti purché di un solo colore, non dovranno essere mesciati né dovranno presentare colpi di sole. Dovranno infine essere raccolti in trecce o in ciocche, bloccati da elastici per evitare che si rovinino. Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione iniziativa donne al numero 3343776066 che spedirà alla ‘Banca dei Capelli’ le ciocche raccolte con particolare campagna sul territorio. Siamo certi che la stessa Città di Veroli che ha sempre dimostrato la sua generosità aderirà all’iniziativa patrocinata dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) e già sostenuta tra l’altro da diversi comuni della provincia di Frosinone”.

Redazione Digital