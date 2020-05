“Questa mattina ho donato le mascherine alla polizia penitenziaria ed al personale civile del carcere di Cassino – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Un gesto di solidarietà dettato dal cuore in favore di chi ogni giorno svolge un mestiere difficile e pericoloso, molto spesso neanche riconosciuto adeguatamente in busta paga. Ringrazio il direttore dott. Cocco per la disponibilità e l’associazione Pegasus per aver aderito all’iniziativa.” La Polizia Penitenziaria e il personale civile delle carceri ha lavorato in continuazione in questo momento di grande difficoltà per garantire la sicurezza e la salute dei detenuti. Non dimentichiamo anche l’emergenza dovuta ai disordini che sono avvenuti nelle carceri un mese fa. Anche in quella occasione hanno mostrato abnegazione e senso di responsabilità garantendo il servizio e l’ordine nei presidi di appartenenza”.

Redazione Digital