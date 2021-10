Sposa in mezzo ai colori di Prato di Campoli la foto fa il giro del web. Domenica Scaccia in posa per Atelier Nozze.

“Le foto scattate in questo luogo fiabesco non richiedono ritocchi – ha affermato Scaccia – Cercavamo un posto con colori autunnali che stanno molto bene con gli abiti della nostra collezione per questo abbiamo scelto Prato di Campoli.”

Redazione Veroli