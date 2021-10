Dallo studio della chitarra al successo imprenditoriale. Entusiasmo, gentilezza e tanta voglia di fare.

Per pagare le lezioni private del loro strumento musicale preferito Stefano e Alessandro iniziano a lavorare in un supermercato della grande distribuzione organizzata in provincia di Frosinone. Prima nel magazzino, poi tra gli scaffali, infine in cassa. Accumulata una certa esperienza diventano responsabili di due punti vendita.

“Abbiamo cominciato per gioco – hanno affermato Stefano e Alessandro – Dedizione e passione ci hanno spinto a investire e ad avviare un percorso autonomo nel settore della grande distribuzione organizzata. Trascorso un po’ di tempo in Ciociaria, siamo venuti a conoscenza di una opportunità nelle Marche. Un punto vendita aveva chiuso e con la nostra grinta abbiamo deciso di rilevarlo e di gestirlo. Con le nostre mogli ci siamo trasferiti ad Ancona”.

In poco tempo rilanciano il supermercato puntando sulla qualità, sulla professionalità e sul rispetto delle tradizioni locali.

“Abbiamo fatto rinascere il punto vendita chiuso dalla precedente proprietà – hanno aggiunto Stefano e Alessandro – La nostra attività ruota intorno al cliente, è al centro ogni nostra iniziativa. Quotidianamente riceviamo apprezzamenti ma siamo noi a dover ringraziare i tanti che scelgono il nostro prodotto”.

Arriva così il secondo supermercato a Jesi (AN). “Una nuova sfida per noi, dopo tanti sforzi e sacrifici abbiamo due punti vendita e 30 dipendenti. Non vorremmo fermarci, abbiamo ancora diversi progetti da realizzare. Cogliere altre occasioni, svilupparle e creare occupazione. Non solo nelle Marche che è una splendida regione ma anche nel nostro territorio di origine”.

Redazione Digital