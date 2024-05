Veroli, soldi per la Cattedrale di Sant’Andrea Fratelli d’Italia ringrazia il governo Meloni

“Grazie al governo Meloni e al ministro della Cultura Sangiuliano, la Ciociaria otterrà importanti finanziamenti per l’adeguamento anti-sismico di diversi luoghi di culto del territorio – ha affermato Lorenzo Baglione, referente FdI Veroli – L’importo dei finanziamenti, derivanti dal PNRR, è di circa 12 milioni di euro e rappresenta un intervento molto importante che testimonia l’attenzione del governo per il nostro territorio, che è ricco di luoghi di importante ricchezza identitaria e culturale. Anche il comune di Veroli, grazie al lavoro costante svolto in questi mesi dall’ onorevole Massimo Ruspandini soprattutto con la segreteria del ministro, potrà beneficiare di un finanziamento pari a 2.600.000,00 euro per svolgere i lavori di adeguamento per quanto riguarda la Cattedrale di Sant’Andrea Apostolo. Voglio per questo ringraziare l’Onorevole nonché amico Ruspandini per il lavoro importantissimo svolto e per la vicinanza dimostrata al nostro territorio. Questi sono i risultati della sinergia di cui abbiamo sempre parlato tra comune e governo centrale ed è proprio questo rapporto stretto con le istituzioni che vogliamo continuare a portare in dote alla nostra città”

Redazione Digital