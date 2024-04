Veroli, si lancia a 90 km all’ora con la bici rischia di travolgere una carrozzina “Tragedia sfiorata”.

È accaduto in queste ore tra i vicoli di Veroli. Con la mountain bike ha deciso di scendere i gradini di via Garibaldi a 90 km all’ora. “Tragedia sfiorata – ha affermato il malcapitato – Mia nipote era nella carrozzina e stavamo tornando quando ho visto che scendeva una bicicletta accumulando velocità. Ho subito spinto la carrozzina dall’altra parte del vicolo per evitare l’impatto che sarebbe stato fatale. Il ciclista ha continuato la sua corsa senza fermarsi. Cosa fanno i vigili urbani? Non si può rischiare di morire in una zona oltretutto pedonale”.

Non è la prima volta. Altri episodi analoghi sono stati rilevati. Alcuni filmano le loro discese con action camera e le diffondono in rete. Un fenomeno che si sta gonfiando a causa dello spopolamento del centro storico. Scorribande diurne e notturne che vedono gente disturbata correre con la bicicletta tra i vicoli ormai disabitati.

Redazione Veroli