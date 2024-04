Isola del Liri, tra i 5 borghi più belli d’Italia “Migliaia di turisti ogni giorno”

“La nostra amata Isola del Liri che ha rappresentato la Regione Lazio in questa entusiasmante avventura si è classificata nella Top Five al quarto posto – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Un risultato straordinario ed imprevedibile. Per me è la più bella del mondo. Grazie ancora a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo alla sfida ma soprattutto a Raitre per averci selezionato e regalato questa grande opportunità portando ancora più lontano le nostre bellezze e la nostra cascata, sempre più amata e fotografata come confermano le migliaia di turisti che anche in queste ore stanno affollando il borgo, premiando il lavoro di questi cinque anni portato avanti con amore incondizionato ed insieme a tutti quanti voi”.

Redazione Isola del Liri