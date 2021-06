Non si placano le proteste sulle condizioni del selciato di piazza Palestrina.

Prima dell’inizio del lavori della rete elettrica infatti i sampietrini erano allineati, ora invece la pavimentazione è quasi del tutto sconnessa, deturpa il decoro del centro storico e soprattutto mette a rischio l’incolumità dei passanti.

“E’ inaccettabile – ha affermato un abitante che preferisce l’anonimato lavorando con il Comune – Qualcuno avrebbe dovuto visionare l’attività della ditta, forse la Città di Veroli non avrebbe subito questo danno. Ora chi risarcisce?”.

Nessuno finora è intervenuto affinché la piazza torni come prima dei lavori anzi lo scempio è tuttora evidente come dalle foto che consegna ad Area C quotidiano lo stesso residente.

“Come vedete i sampietrini sono stati tagliati ma non solo – ha aggiunto – Tra un sampietrino e l’altro si sono create delle voragini che rovinano l’estetica della piazza e creano disagi alla gente. Piazza Santa Salome e piazza Palestrina sono state trattate come il Lungotevere. A Roma gettata di asfalto sui sampietrini, a Veroli sampietrini spaccati e buche. Chi paga?”.

Redazione Veroli