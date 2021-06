L’obiettivo è diventare «un’icona del turismo della salute e del benessere in tutto il mondo». La nuova scommessa di Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale del Forte Village, si chiama Palazzo Fiuggi.

Un hotel cinque stelle lusso e medical Spa che parte dal restauro conservativo di un edificio del 1913, nato per essere l’albergo più elegante di Europa (fu il primo con una piscina), in perfetto stile liberty. Sulla facciata e nei saloni tornano a splendere gli affreschi dell’epoca, così come sono stati valorizzati i larghi corridoi e le terrazze, i marmi di Carrara, i 54 lampadari di Murano e i parquet originali.

Nel tempo l’hotel ha ospitato la regina Margherita, Vittorio Emanuele III, d’Annunzio, Marconi, Eleonora Duse, Picasso, Ingrid Bergman, De Gasperi, Andreotti, Berlusconi. https://www.palazzofiuggi.com/

Redazione Digital