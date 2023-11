Veroli, se ne parla in tutta Italia anziana senza cibo Bussagli e Papetti ringraziano i Carabinieri

“In questo ultimo scorcio dell’anno che racconta di un mondo impazzito, segnato da guerre tanto feroci quanto inutili, è arrivata l’estate di San Martino, il centurione romano che divise il proprio mantello con un povero che aveva freddo – hanno affermato Marco Bussagli e Cristiano Papetti, consiglieri comunali d’opposizione – Da allora, per pochi giorni, l’inverno e il suo gelo (quando ci sono) dànno una tregua. La leggenda, però, è anche la metafora dell’insegnamento del buon cristiano che deve dividere quello che ha con chi possiede meno di lui. I centurioni di oggi (e i buoni cristiani) sono i Carabinieri che, a Veroli, si sono fatti carico dei disagi di un’anziana donna sconfortata e senza cibo che aveva richiesto il loro aiuto. Non si sono voltati dall’altra parte. L’arma non è nuova a questi gesti di profonda umanità (e va per questo sempre ringraziata), ma bisogna riflettere a come le Istituzioni si muovono su questo piano. In particolare, Veroli è un paese nel quale più o meno ci conosciamo tutti e i Servizi Sociali sono sicuramente attivi. Possibile che una situazione del genere sia sfuggita all’attenzione del Comune? Forse è stato un momento di crisi in una vicenda già nota e ampiamente vigilata? Di sicuro, i temi sociali dovrebbero essere al centro dell’azione amministrativa ed è altrettanto certo che le risorse non bastano mai; ma fatti di questo tipo vanno senz’altro prevenuti”.

Redazione Veroli

Veroli, anziana lasciata sola e senza cibo i Carabinieri le portano da mangiare – Area C (area-c.it)