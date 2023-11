Veroli, il negozio di Camilla ecco tutte le sue dolcezze e le sue specialità

Entrare in questo negozio fa bene all’anima. Camilla Carlacci è una ragazza splendida e gentile.

“Durante la pandemia non ha potuto continuare gli studi perché abituata a rapporto 1/1 a scuola non avrebbe potuto seguire le lezioni online – hanno affermato i suoi genitori – Camilla è una ragazza con patologia genetica che ha conseguito il diploma in ragioneria. Non poteva stare a casa tutto il giorno senza far nulla, dopo tanto pensare su cosa poterle far fare abbiamo preso la decisione di aprire un negozio che potesse essere in parte il suo mondo. Volevamo che avesse uno stimolo e un impegno quotidiano ma soprattutto che si relazionasse con persone al di fuori del nucleo familiare. Qualche mese fa abbiamo inaugurato Le dolcezze di Camilla”.

L’attività sita in località San Giuseppe le Prata offre prodotti di qualità. Marchi importanti tra cui Babbi, Giordano cioccolato, Alpenzu, dal burro chiarificato alle salse, Brielli, Alpe Pragas e Miele di Gialas. Poi il mondo di Camilla, caramelle sfuse, prodotti Kinder che in Italia non sono distribuiti nei supermercati, novità dall’America come le mentos in bibita e tutti i tipi di Monster.

“Quest’attività nasce esclusivamente per Camilla – hanno aggiunto i suoi genitori – Per dare a lei la ‘normalità’ perché purtroppo molto spesso questi ragazzi ‘speciali’ vengono messi all’angolo a partire dalle istituzioni. Portare nostra figlia in un centro diurno e lasciarla lì? No, non è per Camilla perché lei è la vita e la felicità in persona. Deve fare il suo percorso di vita come una ragazza normale almeno per quel che può perché comunque ha i suoi tempi e le sue difficoltà. Ovviamente non è in grado di gestire il negozio per cui abbiamo assunto una ragazza”. Per info contattare il numero 3802643145.

Redazione Digital