Allarme assembramenti. Troppa gente in giro. Per numero di contagi Veroli risulta subito dopo Frosinone, Cassino, Sora e Alatri. Ad oggi sono 307 ed è tra i comuni più colpiti della provincia di Frosinone. La foto scattata in queste ore provoca la reazione di chi vorrebbe contenere la diffusione del virus rispettando le disposizioni governative.

“Senza interventi mirati e controlli sul territorio anche da parte della Polizia locale la situazione rischia di precipitare – hanno affermato i residenti – Alcune zone sono fuori controllo e andrebbero setacciate al fine di evitare assembramenti. Non vogliamo che i casi aumentino per questo chiediamo a tutti di attenersi alle regole”.

Redazione Digital