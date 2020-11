“La Lega Giovani Cassino affonda nei confronti Pasquale Cicciarelli schierandosi dalla parte dei consiglieri comunali Bevilacqua ed Evangelista. Non consideriamo il consigliere regionale Ciacciarelli un uomo della Lega – scrivono i giovani leghisti cassinati – e siamo convinti che le sue azioni non mirino alla crescita del partito ma siano una mera transumanza di esponenti per cercare di occupare tutti gli spazi politici del movimento e distruggere ogni forma interna di dissenso. Purtroppo però Ciacciarelli, preso dalla sua mania di onnipotenza, avrà dimenticato, o fa finta di ignorare, il fatto che i consiglieri Evangelista e Bevilacqua, assieme a noi della Lega Giovani, nelle scorse comunali, abbiano preso oltre 1000 voti dimostrando il ruolo importante all’interno del partito e dell’intero Centrodestra. Non ci riconosceremo mai nella legittimazione superba e arrogante del consigliere Ciacciarelli che si è autoeletto a leader del Centrodestra, poiché sono i fatti a smentirlo: oltre alla propaganda personale, nulla ha fatto per Cassino, al contrario di Bevilacqua ed Evangelista che lavorano da anni per il bene e lo sviluppo della città. Per quanto ci riguarda, non ci siederemo mai a tavoli di cene e cenette perché non ci interessa entrare nel vortice di nomine e poltrone avviato da mummie senza voti. Continueremo invece a portare il nostro concreto contributo alla città di Cassino e ai suoi abitanti in sintonia con i consiglieri comunali della Lega, lavorando per strada e tra la gente con le azioni che ci hanno sempre contraddistinto. Siamo pronti, nel rispetto delle normative anticovid a una serie di eventi che vedranno la Lega Giovani Cassino al centro della vita politica di questa città con azioni concrete a sostegno delle PMI, della lotta alla mafia, alla disoccupazione e al disagio giovanile. Alle poltrone ci pensino gli altri”. Lo comunica Lega Giovani Cassino.

Redazione Digital