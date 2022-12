Veroli, rubate le statue e tutta la natività dello storico presepe dei Cappuccini

“Trafugate alcune statue dello storico presepe artistico verolano, che per anni ha fatto bella mostra di sé nei locali adiacenti la Chiesa dei Cappuccini di via Passeggiata San Giuseppe – hanno affermato i membri del nuovo comitato – Il vecchio comitato, dopo uno stop di qualche anno legato principalmente alla pandemia, aveva deciso di riprendere la bella tradizione, lasciando spazio ad un nuovo gruppo di volenterosi verolani. Il nuovo comitato ha provveduto ad effettuare una serie di sopralluoghi per verificare in che condizioni si trovasse il presepe, constatando che tutto fosse in un discreto ordine. In particolare, le statue dei personaggi erano al loro posto. I volontari, tuttavia, nei giorni successivi hanno scoperto che numerose statuine erano state asportate da ignoti, tra cui la sacra famiglia, i re magi, alcune pecore e pastori. Si tratta di pezzi alti circa 60 cm, dal valore importante, ma dal significato affettivo ben più rilevante. Un gesto che ha lasciato incredulità e amarezza nei promotori del comitato, e che sorprende per la tempestività con cui è stato messo in opera, proprio alla vigilia dei lavori che avrebbero portato alla riapertura. Il fatto è stato denunciato alle autorità competenti. Il nuovo comitato continuerà a lavorare per la riapertura”.

Redazione Digital