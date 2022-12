Ponte inagibile in Ciociaria da quasi 900 giorni, “In vista delle elezioni regionali il PD inizierà i lavori”

“A San Giorgio a Liri, dopo oltre due anni in cui la contrada Petrose è rimasta isolata dal resto del territorio, gli abitanti attendono una risposta e il ponte ricostruito ancora non si vede: tutto secondo programma, insomma, visto che, come praticamente accade ogni volta a ridosso delle elezioni regionali con qualsiasi problema legato al territorio, improvvisamente il PD si ricorda di doverlo risolvere, promettendo cose che quasi sicuramente non riuscirà a realizzare e confermando per l’ennesima volta l’atteggiamento vergognoso tenuto nei confronti di questa Provincia: diventare la discarica di Roma ed essere ogni cinque anni la passerella elettorale per qualche candidato dem – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Questo atteggiamento non può proseguire, perché i cittadini ciociari meritano rispetto e meritano di essere considerati esattamente come gli altri abitanti di questa regione, cosa che negli ultimi dieci anni non è mai avvenuta. Adesso che le elezioni sono dietro l’angolo il PD si affretta a realizzare opere ed operette così poi da potersi presentare ai ciociari avendo qualcosa da dire, ma chi il territorio lo vive quotidianamente per davvero sa che questa è diventata la Provincia più povera del Lazio e la prima in Italia per incidenza di tumori pediatrici, che su questo territorio sono presenti decine di potenziali bombe ecologiche che tutt’oggi avvelenano la terra che tanto amiamo e che rischiano di rovinarci irrimediabilmente il futuro; queste situazioni tra l’altro vanno avanti da tempo e solo ora sono diventate priorità di una certa politica che in 10 anni ha fatto finta di non vedere ciò che era alla luce del sole; per tutta questa serie di ragioni, il PD non può continuare a governare e non può proseguire questa farsa nei confronti della Ciociaria intera e noi ce la metteremo tutta per interrompere questo decennio di promesse mai mantenute”.

Redazione Digital