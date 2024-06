Veroli, resta favorito Caperna 7 liste a sostegno della sua candidatura

di Biagio Cacciola

Alle elezioni comunali sta nascendo un fenomeno interessante. Liste civiche trasversali che hanno come punto di riferimento amministratori di lungo corso. È successo a Ferentino e lo stesso discorso si ripete a Veroli. Come a Ferentino è stato eletto lo scorso anno Piergianni Fiorletta, a Veroli concorre per la carica di sindaco Germano Caperna. Con l’aggregazione di ben 7 liste che spaziano in tutto l’arco politico, pure qui è in atto una vera e propria rivoluzione. In questi paesi poco conta lo schieramento geometrico della politica nazionale, al centro vi sono temi squisitamente amministrativi che in un momento come questo in cui i comuni vivono di poche risorse, diventano fondamentali. Un meccanismo che ha portato la campagna elettorale a interessarsi esclusivamente dei problemi del territorio, superando le vecchie contrapposizioni sinistra centro destra che in un ambito locale hanno ben poco da dire. D’altra parte solo in questo modo puoi portare la gente alle urne. Il civismo nasce da una sfiducia collettiva verso gli schieramenti nazionali e sovranazionali e lì dove la politica è eterodiretta con risultati che stanno sotto gli occhi di tutti. Il civismo è dunque un tentativo di riappropriarsi del proprio destino, in particolare lì dove questo può essere esercitato come nei comuni medi. È un fenomeno che si sta estendendo in tutta la penisola. Le tante realtà come Veroli vorranno dire la loro.