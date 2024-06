Caldo africano in Ciociaria, quasi 40 gradi arriva Scipione

Trentacinque gradi anche al Nord (entro venerdì) e 38-39°C diffusi al Sud (Isole Maggiori, Calabria e Puglia): è la conseguenza della vasta espansione dell’Anticiclone Nordafricano verso l’Italia che, da domani, porterà bel tempo un po’ ovunque. «Prima di arrivare al caldo insopportabile avremo altre ore di rovesci e temporali al Nord e qualche momento di frescura relativa anche al Centro-Sud – avverte Lorenzo Tredici, meteorologo de IlMeteo.it -. Domani pomeriggio ritroveremo infatti degli acquazzoni sparsi al settentrione, in particolare a nord del Fiume Po. Si tratterà di fenomeni a macchia di leopardo più frequenti su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti. Al Centro ed al Sud non mancheranno nuvole di passaggio e le massime saliranno rispettivamente fino a 24-27°C e 31-33°C». Da mercoledì l’anticiclone inizierà a far sul serio con sole prevalente su tutto lo Stivale: sono attesi i primi picchi oltre i 30°C anche al Centro, mentre al Sud qualche nuvoletta impedirà la vera e propria impennata termica nordafricana. Al Nord inizieremo invece ad assaporare l’Estate. Tra giovedì e venerdì un cielo in prevalenza sereno e una maggiore forza di Scipione spingeranno il termometro verso l’alto: al Nord sono previsti 33°C in Emilia, al Centro 32°C a Terni e 30°C diffusi con tanta umidità, al Sud toccheremo già i 36°C, ovviamente all’ombra.

Ma il vero exploit del caldo arriverà nel weekend con i picchi più alti di Scipione: fino a 39-40°C all’ombra tra Sicilia, Sardegna e Calabria, 35-36°C anche nelle zone interne del Centro, e un’afa pazzesca in Pianura Padana con il termometro ben oltre i 32-33°C reali ma con valori percepiti molto più alti.

Un nuovo impulso perturbato interessa le nostre regioni pertanto dopo una mattinata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio si accenderà l’instabilità su tutte le regioni con l’arrivo di temporali e grandinate a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato in Liguria e sul basso Piemonte. Venti deboli, clima mite.

Temperature: valori massimi attesi tra i 21°C di Genova e Torino e i 27°C di Bolzano e Bologna.

Pressione in leggera diminuzione sulle nostre regioni, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità (rara)di qualche rovescio veloce, nel pomeriggio, su alta Umbria e Marche settentrionali. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari saranno calmi. Clima mite. Temperature: valori massimi compresi tra i 23 e i 26 gradi su tutte le città.

Avanza sempre più l’anticiclone africano. La giornata sarà contraddistinta da bel tempo prevalente su gran parte delle regioni. Il cielo si presenterà sereno al mattino sui settori peninsulari, ci saranno molte nubi e piogge sparse invece sulla Sicilia e in provincia di Reggio Calabria. Venti deboli da direzioni variabili, i mari risulteranno quasi calmi. Clima caldo.

Temperature: valori massimi attesi tra i 24°C di Potenza e i 26-27°C di Bari e Catanzaro e Napoli. corriere.it