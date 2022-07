Veroli, raffica di selfie con Gad Lerner a debita distanza Palamara e Veneziani

di Giorgio Mauti*

Ho partecipato come spettatore ad alcuni eventi nell’ambito della rassegna “Incontriamoci a Veroli” e del “Festival della filosofia”. Ho potuto constatare che nessun amministratore si è degnato di rivolgere una parola di benvenuto, almeno al cospetto del pubblico di Piazza Santa Salome, per l’ex magistrato Luca Palamara, per lo scrittore e conduttore televisivo Mario Giordano e per il filosofo Marcello Veneziani. Al contrario, in occasione dell’incontro con Gad Lerner non è mancata neppure la classica “photo opportunity” con il giornalista, pubblicata sulla stampa con i volti sorridenti dei nostri “ospitali” amministratori, presenti al massimo livello. Perché due pesi e due misure? Ai lettori la risposta.

*Già docente Scuola Media “G. Mazzini”