Controlli a tappeto, il sindaco di Isola del Liri ringrazia le forze dell’ordine

“L’attività di controllo sul consumo di alcolici portata avanti dai Carabinieri di Isola del Liri ha portato a individuare comportamenti illeciti, prontamente sanzionati anche con segnalazione alla Questura e denuncia alla Procura della Repubblica – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Ringraziamo le Autorità preposte al controllo per la loro efficace azione di repressione di comportamenti illeciti e inaccettabili, e ci auguriamo che ciò possa fungere anche da monito affinché gli esercenti pongano in essere la massima attenzione verso il rispetto assoluto delle normative che regolano il settore. Da parte nostra, stiamo valutando l’adozione dei provvedimenti di spettanza comunale, come da specifica ordinanza in vigore dal 2020, convinti come siamo che occorra mantenere il massimo rigore in ordine a tutto ciò che rappresenta la tutela dei minori”.

Redazione Digital