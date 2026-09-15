Veroli, premio a Laura Quattrociocchi “Miglior piatto della longevità 2026”

di · 15 Settembre 2026

“Siamo orgogliosi di celebrare il successo di Laura Quattrocicchi, vincitrice del premio per il miglior piatto della longevità 2026 del Nutrition & Longevity Festival di Cervia. Traguardi come questo raccontano il valore di un percorso costruito su studio, passione e consapevolezza. Per noi di Lifeness è una grande soddisfazione vedere le competenze acquisite trasformarsi in risultati concreti.
A Laura i nostri complimenti per questo importante riconoscimento e i migliori auguri per il futuro”. Lo comunica Lifeness. 
 
Redazione Digital 