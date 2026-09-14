Si finge finanziere per non pagare nei negozi, in Ciociaria fermato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo per il possesso di distintivo in uso alle Forze dell’Ordine contraffatto. In particolare, durante un posto di controllo effettuato lungo la SS 155, gli agenti della Squadra Vilante del Commissariato di Fiuggi hanno fermato un’autovettura utilitaria con a bordo un uomo di 50 anni residente a Tivoli. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia legati a truffa e spaccio di stupefacenti, nonché gravato da un avviso orale del Questore di Roma, ha mostrato sin da subito un atteggiamento sospetto. Durante il controllo dei documenti di circolazione, gli operatori hanno notato all’interno del vano portaoggetti una placca metallica con l’effige della Guardia di Finanza. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, l’uomo ha tentato di giustificarsi asserendo che il distintivo appartenesse al fratello. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare la falsità del distintivo. Gli agenti pertanto, hanno sequestrato una placca metallica di riconoscimento in uso alla Guardia di Finanza, priva di numero di matricola inserita in un supporto di similpelle nero. Per tali ragioni l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato configurate dal possesso ingiustificato di segni distintivi contraffatti.

Redazione Digital