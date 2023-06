Veroli, polivalente senza canestri da dieci anni i ragazzi non sanno dove giocare

Una volta la vecchia palestra fascista era il centro di aggregazione del paese ed era il nuovo in cui si praticavano quasi tutti gli sport. L’impianto era strutturato su più livelli ed era riferimento di intere generazioni.

Poi è arrivato il polivalente che mai è entrato nel cuore dei verolani. I primi anni utilizzato sia per le attività sportive sia per le attività culturali. Negli ultimi dieci invece il declino. Tuttora abbandonato e spogliato persino dei canestri che richiamavano frotte di giovani appassionati della palla a spicchi. Lo stato in cui versa il polivalente è grossomodo quello in cui versa il paese. Il sito di San Martino andrebbe valorizzato e messo in sicurezza non fosse altro perché per costruirlo è stata demolita una palestra che era molto più di una palestra. Questo però qualcuno non lo sa.

Redazione Digital